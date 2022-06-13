Российские войска поразили 13 украинских пунктов управления

Ракетные войска и артиллерия России поразили 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления. Об этом на утреннем брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также Вооруженные силы России нанесли эффективный удар по 63 огневым позициям артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе по семи установкам реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населенного пункта Соль. Кроме того, поражена станция радиоэлектронной борьбы в районе Покровского ДНР.

Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила украинский пункт управления, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Лисичанска ЛНР и 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

А российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шевченково, Костромка Николаевской области, Балаклея, Бородоярское Харьковской области, Старомихайловка, Опытное ДНР, Смоляниново, Попасная, Лисичанск ЛНР. В частности, сбит Bayraktar TB2 в районе Луганска.