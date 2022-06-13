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    13 июня 2022, 12:47

    Российские войска поразили 13 украинских пунктов управления

    Минобороны: ракетные войска и артиллерия РФ поразили 13 пунктов управления ВСУ

    Оксана Кириллова

    Ракетные войска и артиллерия России поразили 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления. Об этом на утреннем брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Российские войска поразили 13 украинских пунктов управления

    Также Вооруженные силы России нанесли эффективный удар по 63 огневым позициям артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе по семи установкам реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населенного пункта Соль. Кроме того, поражена станция радиоэлектронной борьбы в районе Покровского ДНР.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила украинский пункт управления, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Лисичанска ЛНР и 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

    А российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шевченково, Костромка Николаевской области, Балаклея, Бородоярское Харьковской области, Старомихайловка, Опытное ДНР, Смоляниново, Попасная, Лисичанск ЛНР. В частности, сбит Bayraktar TB2 в районе Луганска.