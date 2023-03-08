Спецоперация 08 марта 2023, 08:09 Российские войска помешали прорыву ВСУ в ЛНР — СМИ РИА «Новости»: ВС России помешали ВСУ прорваться в ЛНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы России не дали украинским войскам прорваться на Краснолиманском направлении. Об этом сообщмл корреспондент РИА «Новости», наблюдавший за боевой работой десантников в Луганской Народной Республике.

Командир зенитной батареи с позывным «Звезда» рассказал журналисту, что подразделение уничтожило до семи украинских боевиков. Во время отхода российских военнослужащих ВСУ стали стрелять по ним из минометов.

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Ожесточенные бои сейчас идут в Артемовске. ВСУ несут огромные потери, но не сдаются, хотя ВС России почти окружили город. Освобождение Артемовска откроет им путь к ключевым городам Донбасса.

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