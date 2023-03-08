08 марта 2023, 08:09
Российские войска помешали прорыву ВСУ в ЛНР — СМИ
РИА «Новости»: ВС России помешали ВСУ прорваться в ЛНР
Вооруженные силы России не дали украинским войскам прорваться на Краснолиманском направлении. Об этом сообщмл корреспондент РИА «Новости», наблюдавший за боевой работой десантников в Луганской Народной Республике.
Командир зенитной батареи с позывным «Звезда» рассказал журналисту, что подразделение уничтожило до семи украинских боевиков. Во время отхода российских военнослужащих ВСУ стали стрелять по ним из минометов.«Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты до семи человек на удалении до 850 метров», — процитировало командира издание.Несколько дней назад стало известно, что группировка российских войск «Центр» за сутки ликвидировала на Краснолиманском направлении до 180 украинских боевиков, а перед этим — еще до 150.
Реклама
Ожесточенные бои сейчас идут в Артемовске. ВСУ несут огромные потери, но не сдаются, хотя ВС России почти окружили город. Освобождение Артемовска откроет им путь к ключевым городам Донбасса.
Реклама
ЛНР
ВСУ
Армия
Реклама
Реклама