Спецоперация 26 июля 2023, 06:59 Российские войска получили возможность окружить всю группировку ВСУ с фланга — польский генерал Fakt: генерал Скшипчак заявил о возможности ВС РФ окружить всю группировку ВСУ в Донбассе РИА «Новости»

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Российские подразделения в районе Харьковской области получили подкрепление и теперь смогут окружить всю группировку Вооруженных сил Украины в Донбассе с флангов. Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак спрогнозировал возможное развитие событий газете Fakt.

«Я всегда предупреждаю вас, что вы не должны недооценивать русских. Для этого надо быть дураком», — сказал офицер.

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По его словам, армия России подготовилась к наступлению на северном участке фронта и отправила туда воссозданные элитные подразделения — вторую механизированную дивизию и часть 144-й дивизии, а также несколько воздушно-десантных полков. Их снабдили современным оружием и техникой, в том числе танками Т-90.

Подкрепление уже прибыло и, считает Вальдемар Скшипчак, собралось отбросить украинские войска за реку Оскол. Это позволит, во-первых, взять под контроль часть Харьковской области, во-вторых, отвлечь Вооруженные силы Украины от других направлений в зоне спецоперации, в-третьих, обойти по флангам всю группировку противника в Донбассе.

Во время ночной атаки в Харьковской области повредили промышленные предприятия. Взрывы прогремели на территории Первомайской громады.