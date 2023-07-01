Спецоперация 01 июля 2023, 12:32 Российские войска полностью зачистили территорию у Антоновского моста — Сальдо Врио губернатора Сальдо: военные зачистили территорию от ВСУ у Антоновского моста РИА «Новости»

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Военнослужащие группировки «Днепр» полностью зачистили территорию на левом берегу Днепра около Антоновского моста. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, российские бойцы атаковали противника с тыла, подойдя к опорному пункту и гостинице, где базировались подразделения ВСУ, на лодках. Около трех часов ночи эти объекты военные взяли.

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«Наши воины, как всегда, проявили смелость, решительность и находчивость. Противник оказался ошеломлен и разгромлен», — написал Сальдо.

Он подчеркнул, что плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра не осталось. Руководитель региона предупредил, что в случае попыток атак, украинские подразделения разгромят.

Ранее Сальдо сообщил, что российские силы ударили ракетой комплекса «Искандер» по скоплению сил ВСУ у Антоновского моста. По его словам, в результате погибло 30 украинских боевиков, ранения получили около 10. Врио главы региона также опубликовал видео удара «Искандером» по живой силе ВСУ.