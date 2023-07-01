01 июля 2023, 12:32
Российские войска полностью зачистили территорию у Антоновского моста — Сальдо
Врио губернатора Сальдо: военные зачистили территорию от ВСУ у Антоновского моста
Военнослужащие группировки «Днепр» полностью зачистили территорию на левом берегу Днепра около Антоновского моста. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, российские бойцы атаковали противника с тыла, подойдя к опорному пункту и гостинице, где базировались подразделения ВСУ, на лодках. Около трех часов ночи эти объекты военные взяли.
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«Наши воины, как всегда, проявили смелость, решительность и находчивость. Противник оказался ошеломлен и разгромлен», — написал Сальдо.
Он подчеркнул, что плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра не осталось. Руководитель региона предупредил, что в случае попыток атак, украинские подразделения разгромят.
Ранее Сальдо сообщил, что российские силы ударили ракетой комплекса «Искандер» по скоплению сил ВСУ у Антоновского моста. По его словам, в результате погибло 30 украинских боевиков, ранения получили около 10. Врио главы региона также опубликовал видео удара «Искандером» по живой силе ВСУ.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
Владимир Сальдо
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