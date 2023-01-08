Важное 08 января 2023, 15:49 Российские войска подавили позиции, с которых ВСУ вели обстрел во время режима прекращения огня Минобороны: ВС России уничтожили артиллерию ВСУ, которая нарушала рождественское перемирие РИА «Новости»

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Российские военные подавили украинскую артиллерию, из которой противник вел огонь по населенным пунктам во время режима прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что украинские боевики продолжали обстреливать населенные пункты и позиции российской армии во время режима тишины, введенного в канун Рождества.

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«В течение всего периода прекращения огня украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций», — уточнили в министерстве.

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По данным ведомства, на Купянском и Краснолиманском направлениях зафиксировали 78 артиллерийских и минометных обстрелов.

Неприятель 155 раз применял крупнокалиберную артиллерию на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Более 180 снарядов выпустила украинская армия по жилым кварталам Донецка. В Запорожье ВСУ открывали артиллерийский огонь 89 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях — 55 раз.

По мнению политолога Евгения Михайлова, режим тишины в зоне СВО вызвал эмоциональный взрыв.