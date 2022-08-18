Российские военные подавили огонь французской артустановки CAESAR. Они работали на харьковском направлении и уничтожили огневую позицию ВСУ. Об этом сообщил командир подразделения.

«Корректировщик, который занимается контрбатарейной борьбой, обнаружил вражеское орудие, мы его засекли. После этого по огневой позиции противника отработал наш расчет „Града“, подавив огонь французской артустановки CAESAR», — сказал командир в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что российские артиллеристы уничтожили огневую позицию украинских бойцов. Поврежденную установку ВСУ забрали.

Самоходные гаубицы CAESAR украинские войска получили от Франции. При этом артустановки уже попали на черный рынок. В начале июля украинские военные продали две 155-миллиметровые самоходные гаубицы. Западное вооружение активно продают на Украине, а власти страны продолжают просить помощи у Запада.

Российские войска продолжают освобождать территории от украинских националистов. Они уже взяли под свой контроль Херсонскую область, приазовские районы Запорожской области, а также часть Харьковской.