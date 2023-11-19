Спецоперация 19 ноября 2023, 11:46 Российские войска подавили на Краснолиманском направлении более 20 артрасчетов ВСУ Минобороны: ВСУ лишились более 200 боевиков на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российская группировка «Центр» атаковала штурмовые группы в районе Торского участка на Краснолиманском направлении и подавила более 20 артиллерийских расчетов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Авиация ВС России также ударила по двум украинским командно-наблюдательным пунктам в Серебрянском лесничестве. ВСУ потеряли до 200 военных, а также лишились трех пикапов и двух бронированных машин.

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«Огнем артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ», — отметили в пресс-службе.

Ранее российские войска предотвратили попытку украинской армии высадиться на остров Большой Потемкин на Херсонском направлении и уничтожили островной пункт временной дислокации подразделения ВСУ.

ВС России ликвидировали в русле Днепра вражескую лодку. Военные также уничтожили украинскую гаубицу Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Садовое. На Каховском направлении российские бойцы атаковали позиции украинского подразделения в районе Новоберислава.