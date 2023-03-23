Спецоперация 23 марта 2023, 10:14 Российские войска под Авдеевкой получили дроны Mavic «РВ»: пехота ВС России применила против ВСУ под Авдеевкой дроны Mavic Викимедиа

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Российские подразделения пехоты под Авдеевкой получили дроны Mavic. Они помогли солдатам провести разведку, оставшись в безопасности, и атаковать противника с воздуха, рассказала «Русская весна».

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Военкоры показали запись одного из нападений. На ней атаковали позицию Вооруженных сил Украины у проселочной дороги. Дрон сбросил на дерево, под которым прятались бойцы, осколочную гранату.

Дроны Mavic взяли на вооружение разведывательных и штурмовых подразделений российских сил. Их используют как для разведки и корректировки артиллерийского огня, так и для нападений с воздуха. Такие же аппараты, по информации «Русской весны», использовали у Херсона для поиска и уничтожения укрытий вдоль Днепра.

На базе коптера DJI Mavic Pro под Донецком ранее проверили новое отечественное противодронное ружье «Гарпия». Устройство помогло оборвать его связь с оператором и отправило на базу по ложным координатам.