23 марта 2023, 10:14
Российские войска под Авдеевкой получили дроны Mavic
«РВ»: пехота ВС России применила против ВСУ под Авдеевкой дроны Mavic
Российские подразделения пехоты под Авдеевкой получили дроны Mavic. Они помогли солдатам провести разведку, оставшись в безопасности, и атаковать противника с воздуха, рассказала «Русская весна».
Реклама
Военкоры показали запись одного из нападений. На ней атаковали позицию Вооруженных сил Украины у проселочной дороги. Дрон сбросил на дерево, под которым прятались бойцы, осколочную гранату.
Дроны Mavic взяли на вооружение разведывательных и штурмовых подразделений российских сил. Их используют как для разведки и корректировки артиллерийского огня, так и для нападений с воздуха. Такие же аппараты, по информации «Русской весны», использовали у Херсона для поиска и уничтожения укрытий вдоль Днепра.
На базе коптера DJI Mavic Pro под Донецком ранее проверили новое отечественное противодронное ружье «Гарпия». Устройство помогло оборвать его связь с оператором и отправило на базу по ложным координатам.
Беспилотники
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
Реклама
Реклама