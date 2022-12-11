11 декабря 2022, 16:46
Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении
Минобороны сообщило о наступлении на Донецком направлении с отражением контратак ВСУ
Наступающие на Донецком направлении российские войска отразили несколько атак ВСУ, в ходе которых уничтожили до 40 боевиков, две бронированные машины и три пикапа. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он добавил, что на Южно-Донецком направлении украинские боевики попытались атаковать позиции российских военных в районе села Нескучного Донецкой Народной Республики. Но эту попытку сорвала артиллерия, встретившая противника массированным огнем.
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Потерявшие до 49 человек, боевую машину пехоты, два броневика и два пикапа войска противника отошли на ранее занимаемые позиции.
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Также успехов российские военные добились на Краснолиманском направлении. На этом участке в ходе наступления они вышли на выгодные рубежи и позиции, где отбили атаку трех штурмовых групп ВСУ, усиленных бронетехникой.
Все попытки противника пройти в сторону поселка Житловка, сел Площанка и Коломыйчиха Луганской Народной Республики закончились для ВСУ огневым поражением и отступлением с потерями. На месте уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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