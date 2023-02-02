02 февраля 2023, 11:27
Российские войска перешли в контрнаступление под Кременной
WarGonzo: гвардейские мотострелки и десантники ВС РФ обратили ВСУ в бегство под Кременной
Подразделения 144-й гвардейской мотострелковой дивизии войск России при поддержке подразделений воздушно-десантных войск обратили в бегство украинских боевиков в районе населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, перейдя в контрнаступление. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.
Российские военные перед этим на протяжении недели держали плотную оборону, отбивая атаки украинских боевиков и польских наемников, однако выстояли и в контратаке отбросили противника почти на километр вперед.
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«Противник перед этим около недели пробовал взять в кольцо и вел атаку с трех сторон фронтовым выступом, который вышел клином на земли, подконтрольные ВСУ», — сказано в сообщении.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что после начала специальной операции ВСУ не выбили российских военнослужащих ни с одной позиции.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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