Спецоперация 12 июля 2023, 13:03 Российские войска перешли в контратаку на Краснолиманском и Авдеевском направлениях Врио главы ДНР Пушилин: ВС России на Краснолиманском направлении устроили контратаку РИА «Новости»

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Российские войска взяли инициативу в свои руки на Краснолиманском, Авдеевском и других участках фронта. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире «Соловьев Live» о контратаках, сообщило РИА «Новости».

«Теперь на ряде участков перешли в контратаку. Это видно на Авдеевском направлении», — сказал он.

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По словам Дениса Пушилина, несмотря на тяжелые условия, подразделения достигли успехов и сменили позиции на севере — в районе Авдеевки и Ласточкино. Аналогичная ситуация — на Краснолиманском направлении. Врио главы ДНР сообщил, что войска подтянули резервы и перешли в контратаку.

На Угледарском направлении Вооруженные силы Украины пытались занять российские позиции, но безуспешно. Они понесли большие потери и вернулись в исходный район.

Командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении уничтожили при помощи боеприпаса «Краснополь», сообщил RT. Попадание в цель контролировали при помощи беспилотника «Орлан».