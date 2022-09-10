Российские войска перебросили от Бакалеи и Изюма в ДНР | 360°

Важное 10 сентября 2022, 17:22 Поделиться Telegram

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Viber Российские войска перебросили от Бакалеи и Изюма в ДНР Минобороны заявило о переводе войск от Бакалеи и Изюма для усиления группировки в ДНР РИА «Новости»

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Находящиеся в районе населенных пунктов Бакалея и Изюм российские войска перевели на Донецкое направление для наращивания сил. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Для достижения заявленных целей спецоперации силы перебросили для наращивания усилий на Донецком направлении, пояснили в Минобороны.

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«В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», — рассказал Конашенков.

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По словам представителя министерства, за трое суток российские военные уничтожили более двух тысяч украинских военнослужащих и более 100 единиц бронетехники и артиллерии.

В субботу ВС России уничтожили несколько важных позиций противника. В районах Балаклеи и Чугуева военным удалось поразить пункт временной дислокации националистического формирования «Кракен»*.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в РФ.

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