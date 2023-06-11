Спецоперация 11 июня 2023, 14:55 Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении Минобороны заявило о восьми отраженных атаках украинских войск на Донецком направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска за минувшие сутки восемь раз атаковали позиции российских военных на Донецком направлении. Все попытки наступления противника отразили. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул что украинские боевики хотели прорваться к селам Новобахмутовка и Первомайское, а также городам Красногоровка и Марьинка.

«Южная группировка войск в течение суток успешно отразила восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка», — рассказал Конашенков.

Он подчеркнул, что самые ожесточенные бои на этом участке проведения специальной военной операции российские военные провели около Марьинки и Авдеевки. Ни на одном из мест украинским войскам прорвать оборону не удалось.

Потери вражеских сил на этом направлении составили до 310 человек личного состава, два танка, две боевых машины пехоты, два броневика, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30.