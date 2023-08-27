Спецоперация 27 августа 2023, 13:36 Российские войска отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

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Подразделения российской армии отразили семь атак Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Его видеообращение опубликовало Минобороны РФ.

В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества Краснолиманского направления штурмовые бригады ВСУ предприняли семь попыток атак по позициям ВС России. Подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли огневое поражение противнику.

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«Потери украинских войск составили более 80 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты, три бронированные машины, автомобиль „Пикап“», — говорится в сообщении.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС России подавили около 30 артиллерийских позиций ВСУ и уничтожили миномет с расчетом.

Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили 37 украинских дронов. Средства ПВО также перехватили 12 снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS.