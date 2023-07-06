Спецоперация 06 июля 2023, 14:19 Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении Минобороны: ВСУ потеряли 385 человек в боях при попытках атак на Донецком направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска за минувшие сутки совершили девять попыток контрнаступления на Донецком направлении. Все атаки противника отбили российские силы. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что перешедшие в оборону подразделения «Южной» группировки войск не дали противнику перейти в наступление в сторону сел Первомайское, Водяное и Опытное, города Красногоровка и поселка Северное Донецкой Народной Республики, а также села Золотаревка Луганской Народной Республики.