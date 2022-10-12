Российские войска отразили атаку двух батальонов ВСУ в Херсонской области | 360°

Важное 12 октября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Российские войска отразили атаку двух батальонов ВСУ в Херсонской области Батальоны ВСУ потеряли более 70 боевиков при попытке атаки в Херсонской области РИА Новости

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Попытку атаки двух батальонов украинских боевиков в Херсонской области пресекли российские военные. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, ВСУ пытались войти в села Нововоскресенское и Суханово, а также поселок Великая Александровка.

Все атаки ВСУ успешно отразили российские подразделения. В ходе боев украинские боевики потеряли один танк, 16 бронированных машин, четыре автомобиля и более 70 человек личного состава.

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Также российские войска нанесли огневое поражение на Андреевском направления по подразделениями ВСУ, которые двинулись в направлении сел Костромка и Ищенка Херсонской области.

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В результате украинские войска уничтожили два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 боевиков.

Кроме того, упреждающим огневым поражением российские войска уничтожили четыре переправы ВСУ через реку Ингулец. Постройки обнаружили в ходе мероприятий разведки.

После уничтожения переправ резервы прекратили поступать в украинские войска в зоне боевых действий.

Временно исполняющий губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все попытки ВСУ прорваться в регион заканчиваются крупными потерями при столкновении с линией обороны из российских войск.

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