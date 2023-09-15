Спецоперация 15 сентября 2023, 14:48 Российские войска отразили атаки ВСУ около села Работино в Запорожской области Минобороны заявило о двух провальных атаках ВСУ около села Работино РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения российских войск за минувшие сутки отразили две попытки продвижения 47-й механизированной бригады ВСУ в сторону села Работино Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что противника остановили ударами авиации и артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем.

Представитель Минобороны добавил, что к западу от села Вербового Запорожской области удары российских сил поразили скопление живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял более 145 человек личного состава, а также три единицы техники.

Участок между селами Работино и Вербовое в Запорожской области уже назвали одной из самых горячих точек проведения спецоперации, куда командование ВСУ стянуло огромное количество сил для попытки прорыва линии обороны.

Накануне польский обозреватель Кшиштоф Подгурский заявил, что маневры переброшенных на этот участок фронта российских десантников помогли отогнать украинских военных и перекрыть для них значительную часть коридора, сократив возможности для проведения атак.

Российский боец с позывным Фидель отметил, что командование ВСУ бросает в атаку только пехотные подразделения, которые встречают жесткий отпор в виде артиллерийского огня и ударов с воздуха.