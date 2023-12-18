18 декабря 2023, 16:11
Российские войска отразили 9 атак ВСУ на Донецком направлении за сутки
Минобороны: российские войска отбили 9 атак ВСУ на Донецком направлении
Российские подразделения за минувшие сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
На участке спецоперации работали подразделения Южной группировки войск. При поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем они справились с атаками ВСУ в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
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«Отразили девять атак штурмовых групп 24-й, 28-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.
Также российские войска уничтожили командно-наблюдательный пункт Нацгвардии Украины в ДНР. Всего за прошедшие 24 часа отечественные бойцы поразили живую силу и военную технику ВСУ в 113 районах проведения спецоперации.
Военкор RT Влад Андрица показал кадры штурма опорного пункта противника на краю Марьинки. Операцию провели бойцы 103-го полка 150-й дивизии. Российские военные взяли опорный пункт под свой контроль, а затем установили флаг РФ.
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