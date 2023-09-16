Спецоперация 16 сентября 2023, 14:39 Российские войска отразили 18 атак ВСУ у Работина и Вербового за неделю Минобороны: ВС России у Работина и Вербового отразили 18 атак ВСУ за неделю РИА «Новости»

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Украинские боевики пытались 18 раз за неделю атаковать российские позиции у Работина и Вербового. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, на Запорожском направлении противнику пришлось начать вывод 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в тыловой район для восстановления боеспособности — потери личного состава оказались слишком значительными.

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В Минобороны добавили, что российские силы сражаются на этом направлении с 71-й егерской бригадой из состава стратегического резерва Украины, а также сводными штурмовыми группами 47-й, 65-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

За последние месяцы село Работино стало одной из самых горячих точек в зоне проведения спецоперации. Как ранее рассказал российский спецназовец, ВСУ бросают на позиции пехотные подразделения, а бронетехнику используют мало.