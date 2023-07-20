Спецоперация 20 июля 2023, 15:11 Российские войска отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении Минобороны: ВС РФ отразили 16 атак на Донецком направлении и уничтожили 210 солдат ВСУ РИА «Новости»

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ВС России успешно отразили 16 атак украинской армии на Донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая и армейская авиации ВС России поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Дылеевка (ДНР).

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Российские подразделения уничтожили более 210 солдат ВСУ, боевую бронированную машину, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, Д-20 и «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении группировки войск «Восток» отразили две атаки украинских подразделений в районах сел Старомайорского и Урожайного.

Группировка войск «Центр» в течение суток отразила две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

На Купянском направлении Западная группировка войск уничтожила живую силу и технику ВСУ в районах Молчаново, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР.

Около Ивановки Харьковской области ВС РФ пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы. Противник потерял до 110 военных , боевую машину пехоты, четыре автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение ВСУ под Новоданиловкой и селом Лобковом Запорожской области. Около Чаривного и Мирного ВС РФ пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп. Потери армии Украины составили до 170 солдат, шесть танков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 45 украинских военных, боевую бронированную машину, три пикапа и гаубицу Д-30.

Ранее российские военные остановили ВСУ у села Работино на ореховском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области. ВС РФ применили встречный массированный огнь, а также авиацию и артиллерию.