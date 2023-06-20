Спецоперация 20 июня 2023, 14:25 Российские войска отразили 10 атак у Авдеевки, Красногоровки и Марьинки Минобороны: ВС России отразили 10 атак ВСУ у Авдеевки, Красногоровки и Марьинки РИА «Новости»

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Украинские войска пытались прорваться в ДНР. Вооруженные силы России за сутки отразили 10 атак в районе Авдеевки, Марьинки и Красногоровки, четыре на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об этом на брифинге.

Южно-Донецкое, Донецкое и Запорожское — направления, на которых Вооруженные силы Украины устраивали безуспешные попытки пойти в наступление. Противник потерял до 360 бойцов.

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По словам Игоря Конашенкова, группировка войск «Восток», артиллерия, авиация и расчеты тяжелых огнеметных систем остановили четыре нападения мотопехотных подразделений, усиленных танками, на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении. Украинские войска потеряли пять боевых бронемашин и три танка.

Группу диверсантов остановили на Положском оперативном направлении, четыре скопления военных и техники разбили у Новополь ДНР и Левадного Запорожской области.

Группировка войск «Юг» отразила 10 атак вблизи Красногоровки, Авдеевки и Марьинки ДНР. Представитель Минобороны сообщил, что боевые потери ВСУ составили до 220 человек. Среди уничтоженной техники — американская артиллерийская система М777 и гаубица «Мста-Б».