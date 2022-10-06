Российские войска отбросили украинских боевиков от линии обороны на всех направлениях | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 15:37 Поделиться Telegram

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Viber Российские войска отбросили украинских боевиков от линии обороны на всех направлениях Минобороны заявило, что российские силы отбросили ВСУ на всех направлениях обороны РИА «Новости»

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За минувшие сутки на всех направлениях боевых действий ВСУ были отброшены от линии обороны российских войск. Об этом в четверг заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Он отметил, что на Купянском направлении в Харьковской области украинские силовики попытались атаковать населенные пункты Берестовое, Кисловка и Першотравневое. Однако все наступления были отбиты российскими военными.

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«На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей», — подчеркнул Конашенков.

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Генерал-лейтенант добавил, что всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 2160 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 5412 танков и других боевых бронированных машин.

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