Спецоперация 03 марта 2023, 08:42 Российские войска отбили попытку контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении Марочко: ВСУ потерпели провал при попытке контратаки на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие предприняли неудачную попытку контратаковать ВС России на Краснолиманском направлении. В результате противник понес крупные потери и вернулся на исходные позиции, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что поражение ВСУ нанесли артиллерийские и мотострелковые подразделения, а также специальные войска радиационной, химической и биологической защиты ВС России.

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Попытку контратаки противника отбили в районах Макеевки, Невского и Червонопоповки, уточнил Марочко. В итоге украинские военные понесли потери в живой силе и технике, после чего вернулись на занятые ранее рубежи.

По данным Минобороны на 2 марта, группировка российских войск «Центр» уничтожила на Краснолиманском направлении до 160 бойцов ВСУ, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».