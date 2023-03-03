03 марта 2023, 08:42
Российские войска отбили попытку контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко: ВСУ потерпели провал при попытке контратаки на Краснолиманском направлении
Украинские военнослужащие предприняли неудачную попытку контратаковать ВС России на Краснолиманском направлении. В результате противник понес крупные потери и вернулся на исходные позиции, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что поражение ВСУ нанесли артиллерийские и мотострелковые подразделения, а также специальные войска радиационной, химической и биологической защиты ВС России.
Реклама
Попытку контратаки противника отбили в районах Макеевки, Невского и Червонопоповки, уточнил Марочко. В итоге украинские военные понесли потери в живой силе и технике, после чего вернулись на занятые ранее рубежи.
По данным Минобороны на 2 марта, группировка российских войск «Центр» уничтожила на Краснолиманском направлении до 160 бойцов ВСУ, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама