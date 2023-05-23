Спецоперация 23 мая 2023, 15:35 Российские войска освободят Нью-Йорк — Пушилин Врио главы Пушилин заявил, что ВС России предстоит освободить поселок Нью-Йорк в ДНР РИА «Новости»

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Российским военным в ходе проведения специальной операции предстоит освободить поселок Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Российским войска предстоит еще освободить Нью-Йорк, который перестанет им быть», — сказал он.

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Поселок Нью-Йорк находится в Артемовском районе ДНР, районный центр которого в настоящий момент находится под контролем Украины.

До 1951 года населенный пункт называли Нью-Йорк, после чего переименовали в Новгородское. Однако в 2021 году украинские власти вернули ему прежнее название.

Ранее Пушилин сообщил, что отправился в Артемовск, чтобы примерно оценить фронт предстоящих работ в городе. По его словам, восстановительные мероприятиями займутся гражданские службы и профильные ведомства.

Российские войска освободили Артемовск 20 мая, эту информацию подтвердило Минобороны.