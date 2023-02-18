Важное 18 февраля 2023, 14:28 Российские войска освободили село Гряниковка в Харьковской области Минобороны: село Гряниковка в Харьковской области перешло под контроль российских сил РИА «Новости»

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Село Гряниковка в Харьковской области освободили российские военные. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в населенный пункт зашли подразделения Западной группировки российских войск.

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«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области», — заявил Конашенков.

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В ходе наступления на этом участке проведения специальной военной операции российские военные ударами артиллерии, штурмовой и армейской авиации поразили войска противника около поселка Новоселовское Луганской Народной Республики, а также в районе сел Западного, Масютовка и Крахмального Харьковской области.

Общие потери украинских войск на этом направлении составили до 80 человек личного состава, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и самоходную гаубицу «Гвоздика».