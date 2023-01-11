Спецоперация 11 января 2023, 13:23 Российские войска освободили поселок Подгородное под Соледаром Минобороны: Россия освободила на Донецком направлении поселок Подгородное РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил России на Донецком направлении боевых действий освободили поселок Подгородное. Об этом объявил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он сказал, что населенный пункт Подгородное взяли под контроль во время успешного наступления. На Донецком направлении российские десантники также с юга и севера заблокировали Соледар. По опорным пунктам противника ударили с воздуха, а штурмовые отряды продвинулись в сердце города.

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Кроме того, российская армия атаковала подразделения 61-й механизированной и 17-й танковой бригад Вооруженных сил Украины. В результате погибли до 80 украинских солдат, вышли из строя три боевые бронированные машины, два автомобиля и танк.

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Поселок Подгородное находится в Соледарской городской общине. Ранее основатель частной военной компании Евгений Пригожин объявил, что его бойцы взяли под контроль весь Соледар. Уличные бои продолжились в центре города, где появился «котел».