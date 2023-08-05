Спецоперация 05 августа 2023, 13:36 Российские войска освободили поселок Новоселовское в ЛНР Минобороны сообщило об освобождении поселка Новоселовское в ЛНР Западной группой войск РИА «Новости»

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Действующая на Купянском направлении Западная группировка российских войск освободила от украинских боевиков поселок Новоселовское в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что российские военные действовали профессионально и грамотно.

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«На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что действующие на этом участке проведения специальной военной операции штурмовые отряды улучшили свои позиции около села Ольшана и поселка Першотравневое Харьковской области. Это им удалось сделать во время наступления широким фронтом на позиции украинских боевиков.

Он подчеркнул, что за минувшие сутки российские военные успешно отразили три попытки атак украинских подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад. Противник пытался прорваться к селам Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области, но получил жесткий отпор.

Также удары по позициям ВСУ, расположившимся около Купянска, сел Петропавловка и Табаевка Харьковской области, а также села Стельмаховка Луганской Народной Республики, нанесли штурмовая и армейская авиация и артиллерия.

За сутки на этом участке спецоперации уничтожили до 140 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».