16 февраля 2024, 21:44
Российские войска освободили парк и поликлинику в Авдеевке
«РВ»: ВС России освободили городской парк и поликлинику в Авдеевке
Российские военнослужащие взяли под контроль городской парк и поликлинику в Авдеевке. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным канала, бойцы ВС России водрузили трехцветные флаги на памятнике «Братская могила» в городском парке. Военкоры опубликовали видео с места событий.
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«Где поднят российский флаг, там он опускаться не должен. Мы чтим славные традиции наших предков, освобождая Ясиноватский район, город Авдеевку», — отметили российские солдаты.
В последнее время Авдеевка стала одним из самых активных участков в зоне спецоперации.
Накануне российские военные взяли под свой контроль Донецкую фильтровальную станцию в городе, которая являлась одним из самых серьезно укрепленных районов ВСУ.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что командование ВСУ уже приступило к выводу ряда подразделений из Авдеевки. По его словам, украинская армия понесла огромные потери.
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Россия
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