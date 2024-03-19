Важное 19 марта 2024, 13:34 Российские войска освободили Орловку Минобороны: ВС России освободили Орловку в ДНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы России освободили Орловку в Донецкой Народной Республике на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В этой зоне ответственности бойцы улучшили положение по переднему краю. Также ВС России отразили шесть контратак штурмовых групп украинских войск в районах населенных пунктов Тоненькое, Первомайское и Бердычи.

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«Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — отметили в ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-30, противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» и две гаубицы Д-20.

Российские танкисты захватили американский бронетранспортер М113 под Авдеевкой. Боевую машину подорвали на мине в поселке Ласточкино в ДНР.