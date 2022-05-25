Российские войска освободили больше 200 населенных пунктов в ДНР

Российские войска при поддержке подразделений Луганской и Донецкой народных республик освободили 219 населенных пунктов в ДНР. Об этом сообщил республиканский штаб территориальной обороны.

Народная милиция ДНР днем 25 мая сообщила об освобождении города Светлодарска в ЛНР. Мирные жители с воодушевлением встретили военных, освободивших их от оккупации нацистов.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев накануне заявил, что Россия выполнит все поставленные задачи специальной операции на Украине.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее подчеркивал, что спецоперация стала для Донбасса завершением восьмилетнего конфликта с Украиной.