Спецоперация 10 мая 2023, 14:42 Российские войска остановили пять групп диверсантов на Купянском направлении Минобороны: группировка «Запад» пресекла действия пяти ДРГ на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения группировки войск «Запад» пресекли вылазки пяти диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что противник потерял на этом участке СВО до 50 бойцов.

Действия пяти групп украинских диверсантов пресекли у населенных пунктов Тимковка и Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики. Подразделения ВСУ разбили вблизи Тимковки, Табаевки, Синьковки и Загоруйковки Харьковской области силами артиллерии, армейской и оперативно-тактической авиации.

Реклама

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих», — сказал представитель министерства.

Украинские войска лишились двух боевых бронемашин и одной самоходной артиллерийской установки «Акация».

В общей сложности с начала спецоперации ВСУ остались без 10 103 единиц специальной военной автомобильной техники, 9067 танков и других бронемашин, 4780 артиллерийских орудий и минометов, 4062 беспилотников и других образцов вооружений.