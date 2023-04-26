Эксклюзив 26 апреля 2023, 08:38 Российские войска остановили диверсионную группу на Херсонском направлении ВС России на Херсонском направлении уничтожили склад ВСУ и остановили 15 диверсантов РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении потеряли более 30 военнослужащих своих подразделений, в том числе участников диверсионно-разведывательной группы. Российские войска ударили по пункту временной дислокации и складу противника, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Алексей Рулев. Его процитировали «Известия».

«Высокоточным ударом уничтожены 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению», — сказал он.

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Склад хранения вооружений, материальных средств и военной техники обнаружили в районе населенного пункта Днепровское и нанесли по нему удар. У Херсона, поселка городского типа Камышаны, сел Тягинка и Николаевка артиллерия группировки «Днепр» ударила по пункту временной дислокации теробороны. Там же уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», американскую передвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и минометный расчет. Алексей Рулев сообщил, что безвозвратные потери ВСУ на Херсонском направлении превысили 30 человек.

На Купянском направлении группировка войск «Запад» разбила две группы диверсантов и сорвала три попытки ВСУ провести ротацию своих подразделений. Возле села Чугуновка с воздуха уничтожили украинский опорный пункт.