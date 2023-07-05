05 июля 2023, 09:17
Российские войска обратили ВСУ в бегство в Запорожской области
Член ВГА Рогов: ВСУ бежали под шквалом ударов ВС России в районе села Работино
Российские военные отразили атаку украинских боевиков в окрестностях села Работино Запорожской области, после чего обратили противника в бегство. Об этом РИА «Новости» рассказал глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Наши военные отразили попытку штурма ВСУ рядом с селом Работино. После него врага шквалом ударов частично уничтожили и рассеяли, они (ВСУ — прим. ред.) бежали. Наши ребята держат позиции, ситуация находится под контролем», — сказал он.
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Кроме того, специальную группу ВСУ ликвидировали в районе села Марфополь.
«Они продвигались по направлению к населенному пункту Дорожнянка, который играет важную роль в планах ВСУ наступать по Пологовскому направлению», — добавил член ВГА.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ готовятся к началу второго этапа полномасштабного контрнаступления в зоне специальной операции. Он предупредил, что боевики совершают много ложных маневров, чтобы попытаться запутать российскую разведку.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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