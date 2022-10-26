Спецоперация 26 октября 2022, 11:28 Российские войска не уйдут из Херсонской области — Стремоусов Замглавы региона Стремоусов заявил, что Россия не уйдет из Херсонской области РИА "Новости"

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Российские войска ни при каких обстоятельствах не уйдут из Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут. Россия своих не бросает. Россия — это Херсонская область, и мы действуем как единое государство», — заявил он.

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Стремоусов отметил, что войска ежедневно уничтожают украинских националистов, отражая регулярные попытки контратак.

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«Наши войска гасят укронацистов и дают понять, что здесь им делать нечего. Постоянные контратаки немногочисленными группами разбиваются и разваливаются. Это еще один ответ на то, что на Херсонскую землю ходить бессмысленно», — добавил замглавы региона.

Накануне Стремоусов сообщал, что большинство жителей Херсона в настоящий момент находятся в безопасности.

По его словам, в городе действуют «спящие ячейки», которые хотят обогатиться на происходящем. Правоохранители фиксируют все факты противоправных действий, виновные понесут ответственность в соответствии с законами военного времени.