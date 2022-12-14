Эксклюзив 14 декабря 2022, 18:58 Российские войска научились уничтожать американское оружие. Надежды ВСУ рушатся Военный эксперт Дандыкин: Украину нервирует, что ВС РФ справляются с вооружением из США РИА «Новости»

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Вооруженные силы России научились сбивать американские ракеты HIMARS и уничтожать сами установки. Это тревожит Украину и ее союзников из США, рассказал «360» военный эксперт Василий Дандыкин. Он оценил ход спецоперации и объяснил, каких важных успехов достигает Россия.

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Далее — прямая речь.

Достаточно регулярно уничтожаются радиолокационные станции ВСУ. Это станции, которые занимаются конкретно наводкой: засекают выстрелы нашей артиллерии и систем залпового огня, и оттуда прилетает «привет». Станции достаточно современные, поэтому их выведение из строя — одна из главных задач артиллерии, авиации, ВКС, ракетных войск России. За этими станциями идет охота. Как только радиолокационная станция противника выводится из строя, у нас появляется больше возможностей нанести ему поражение. ВСУ тоже охотятся за нашими станциями контрбатарейной борьбы.

Другие задачи

ВС России предпринимают атаки на Краснолиманском и Купянском направлении. У нас задача — вернуть Красный Лиман, освободить ту небольшую часть Луганщины, которую мы оставили. А противник старается все это сохранить, переходит к контратаке и пытается наступать, чтобы продвинуться дальше. Мы занимаемся уничтожением противника, отражением контрударов — и наступаем.

Украина и США нервничают

Наши ПВО научились вполне успешно сбивать ракеты HIMARS, хотя у них и сложная траектория полета. Их сбивают очень много. А еще научились уничтожать сами установки. Конечно, Украину и ее спонсоров из США это нервирует. Я думаю, надежды, которые они возлагали, рушатся. Они и на Javelin надеялись. Наши ученые совместно с военными приводят эти ожидания к нулевому варианту.

HIMARS — система, работающая по наводке. И космос работает, и GPS, и спутники. Снаряды — самые различные, заряжается она шестиснарядовыми кассетами. Они могут быть разной дальности — до 80 до 120 километров.

Наглые требования

Есть ракеты, которые очень желает получить киевский режим. Речь идет об оперативно-тактической ракете, которая устанавливается одна и может лететь до 300 километров, — а это уже большая территория, можно долететь, говорят, до Тулы и пересечь весь Крым. Для Украины это якобы оборона, но они считают, что такое оружие у них должно быть.

Киевский режим, президент Украины Зеленский даже не просит, а требует дать им тяжелое вооружение, в частности вот такие ракеты. И танки, в том числе Abrams и Leopard последней модификации. Запросы неонацистов растут. Я так понимаю, уже пошел разговор о [ЗРК] Patriot — одна из таких ракет, по дальности прилично за 80 километров, достигла Мелитополя и попала там в дом отдыха. Это портит жизнь мирным людям.