Спецоперация 23 ноября 2022, 13:15 Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в Херсоне Общественный деятель Мороз заявил об ударах ВС РФ по скоплениям украинских войск в Херсоне РИА «Новости»

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Вооруженные силы России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне. Об этом общественный деятель региона Сергей Мороз сообщил ТАСС.

«Российские войска наносят удары по Херсону и пригородам, по скоплениям войск Украины, по их объектам», — сказал Мороз.

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Он подчеркнул, что по гражданским объектам обстрел не ведут. Воздушно-космические силы наносят удары по местам скопления бронетехники и военным постам ВСУ.

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В понедельник, 21 ноября, со слов жителей Херсона, по городу и окрестностям нанесли массированный ракетный удар. Снаряды точечно попадали в места скопления живой силы и боевых машин, написал «Царьград».

В связи с этими обстоятельствами командование ВСУ сделало вывод о сильной агентурой сети Вооруженных сил России в Херсоне. После захвата города украинскими боевиками жилые дома остались без отопления, света и воды.