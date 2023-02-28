Спецоперация 28 февраля 2023, 15:47 Российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ около Угледара Минобороны заявил о 45 убитых боевиках ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Комплексное поражение по позициям противника нанесли оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что войска противника находились около города Угледар и поселка Шевченко Донецкой Народной Республики, а также в районе села Зеленый Гай Запорожской области.

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«Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа», — заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны добавил, что также уничтожены склады с боеприпасами украинских войск около сел Червоное и Токарево Запорожской и Херсонской областей.

Самые большие потери войска противника за минувшие сутки понесли на Донецком направлении. В результате ударов российских сил по позициям ВСУ ликвидированы около 350 боевиков, а также уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.