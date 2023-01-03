Спецоперация 03 января 2023, 15:07 Российские войска нанесли удар по наемникам Иностранного легиона Украины Минобороны: ВКС РФ ударами по Иностранному легиону ликвидировали свыше 130 боевиков ВСУ РИА «Новости»

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ВКС РФ ударили по пунктам временной дислокации подразделений Иностранного легиона в районе Масляковки и Краматорска, ликвидированы более 130 наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений Иностранного легиона в ДНР уничтожили более 130 наемников», — отметили в ведомстве.

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Днем ранее более 70 наемников Иностранного легиона уничтожили в ДНР и Харьковской области. Российская военная авиация поразила пункты временной дислокации противника в районах Маркова и Краматорска.

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О появлении в войсках территориальной обороны Украины Иностранного легиона — вооруженной группировки из числа иностранцев — стало известно в начале марта 2022 года, напомнил RT. Еще в 2016 году власти Украины разрешили иностранцам служить в ВСУ, чтобы уменьшить потребность в мобилизации украинского населения.