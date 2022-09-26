Российские войска нанесли удар по бригаде украинских военных во время совещания командования | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

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Viber Российские войска нанесли удар по бригаде украинских военных во время совещания командования Минобороны: российские войска нанесли удар по бригаде ВСУ во время работы командования РИА «Новости»

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Вооруженные силы РФ нанесли удар по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике во время работы командования. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики во время проведения совещания командования бригады уничтожены до 25 украинских военнослужащих», — сказал он.

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Он уточнил, что более 40 военнослужащих получили ранения. Кроме того, ракетный удар вывел из строя восемь единиц спецтехники.

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Всего за сутки поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск в Харьковской области, Щурово и Кирово в ДНР, Камышеваха в Запорожской области, Высокополье в Херсонской области. А также пострадали 56 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 163-х районах.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Западного военного округа. Они выполняют задачи в ходе СВО. Расчеты ЗРК круглые сутки обеспечивают войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника.

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