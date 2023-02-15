Спецоперация 15 февраля 2023, 14:54 Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Угледара и Новоселки Минобороны: ВС РФ нанесли поражение противнику в районах Угледара и Новоселки в ДНР РИА «Новости»

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Группировка российских войск «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новоселка. Об успешных действиях ВС РФ на На Южно-Донецком и Запорожском направлениях сообщили в Минобороны.

Потери противника за сутки составили свыше 60 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, украинские военнослужащие потеряли две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».

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В рамках контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении российские военные уничтожили гаубицу Д-30 и САУ «Гвоздика».

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За сутки в ходе спецоперации армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах, заключили в министерстве.