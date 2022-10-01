Российские войска нанесли поражение группировке ВСУ около Новополя | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 17:39 Поделиться Telegram

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Viber Российские войска нанесли поражение группировке ВСУ около Новополя Минобороны сообщило о ликвидации более 100 националистов под Новополем РИА Новости

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В ходе огневого поражения со стороны российских войск подразделения 110-й бригады территориальной обороны потеряли более 100 боевиков около города Новополь Донецкой Народной Республики. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Российским военным также удалось уничтожить на месте шесть военных автомобилей и два танка.

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За минувшие сутки ударами армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией ликвидированы шесть пунктов управления ВСУ в Запорожской и Николаевской областях, а также на оккупированных территориях ДНР. Поражены 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника противника в 153 районах.

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За сутки, уточнили в Минобороны, ликвидированы четыре склада вооружения и боеприпасов в ДНР, Николаевской и Запорожской областях. Около села Григоровка уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

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