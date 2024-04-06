Спецоперация 06 апреля 2024, 15:10 Российские войска нанесли группой удар по объектам ВПК Украины Минобороны: ВС России высокоточным оружием нанесли групповой удар по ВПК Украины РИА «Новости»

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Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли группой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Бойцы использовали средства морского и воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты. Удар нанесли по предприятиям, осуществляющим производство и ремонт автомобильной и бронетанковой техники, дронов, а также по военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

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«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в ведомстве.

Всего с начала СВО украинские войска лишились 583 самолетов, 270 вертолетов, 19 097 БПЛА, 497 зенитных ракетных комплексов, 15 699 танков и других боевых бронированных машин.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на поле боя для украинской армии остается сложной из-за наступательных действий ВС России. Военный указал на преимущество российской армии в воздухе, ракетах и артиллерии.