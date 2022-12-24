24 декабря 2022, 18:30
Российские войска начали выбивать ВСУ из укрепрайонов под Артемовском
«Военкоры русской весны»: ВС РФ выбивают украинских военных с рубежей под Артемовском
Подразделения российских войск ведут успешные боевые действия против ВСУ под Артемовском в Донецкой Народной Республике. Они уверенно выбивают противника из укрепрайонов, сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».
По данным канала, для поражения украинских вооруженных формирований российские военные используют все имеющиеся средства.
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Накануне, 23 декабря, Минобороны сообщило о результативных наступательных действиях российских войск при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии на Донецком направлении. ВКС РФ поразили опорные пункты противника в районе Артемовска. В результате ВСУ понесли крупные потери — они потеряли до 80 военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
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Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» ранее отметил большую стратегическую значимость Артемовска. После его взятия откроется дорога на Славянск и Краматорск, пояснил специалист. Он не исключил, что ВСУ могут применить при защите города ту же тактику, что и в Мариуполе, то есть будут использовать мирное население в качестве живого щита.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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