Спецоперация 24 декабря 2022, 18:30 Российские войска начали выбивать ВСУ из укрепрайонов под Артемовском «Военкоры русской весны»: ВС РФ выбивают украинских военных с рубежей под Артемовском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения российских войск ведут успешные боевые действия против ВСУ под Артемовском в Донецкой Народной Республике. Они уверенно выбивают противника из укрепрайонов, сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По данным канала, для поражения украинских вооруженных формирований российские военные используют все имеющиеся средства.

Реклама

Накануне, 23 декабря, Минобороны сообщило о результативных наступательных действиях российских войск при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии на Донецком направлении. ВКС РФ поразили опорные пункты противника в районе Артемовска. В результате ВСУ понесли крупные потери — они потеряли до 80 военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Реклама

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» ранее отметил большую стратегическую значимость Артемовска. После его взятия откроется дорога на Славянск и Краматорск, пояснил специалист. Он не исключил, что ВСУ могут применить при защите города ту же тактику, что и в Мариуполе, то есть будут использовать мирное население в качестве живого щита.