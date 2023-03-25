Спецоперация 25 марта 2023, 05:37 Российские войска на Северском направлении уничтожили украинскую и польскую гаубицы Представитель группировки «Юг» Бигма: ВС РФ уничтожили украинскую Д-20 и польский Krab РИА «Новости»

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Вооруженные силы России на Северском направлении уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab вместе с расчетом, в районе Георгиевки в ДНР российские артиллеристы подбили украинскую гаубицу Д-20. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На северском направлении силами разведывательных подразделений второго армейского корпуса была выявлена позиция украинской самоходной артиллерийской установки Krab производства Польши. Огнем реактивной системы залпового огня „Град“ вражеская артиллерийская установка была уничтожена вместе с расчетом», — сообщил Бигма.

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Гаубичная батарея второго армейского корпуса ВС РФ уничтожила наблюдательный пункт и огневую позицию ВСУ, которая состояла из орудия и минометного расчета. На Авдеевском направлении российские военные из гаубицы «Мста-Б» поразили взводно-опорный пункт противника с живой силой и вооружением.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе промзоны населенного пункта Георгиевка расчетами батареи САУ „Мста-С“ <…> уничтожено артиллерийское орудие ВСУ Д-20 вместе с расчетом», — дополнил список Бигма.

Недалеко от Марьинки российские стрелки уничтожили группу пехотинцев и сбили беспилотник кустарного производства.