Спецоперация 26 марта 2023, 05:52 Российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили украинский БПЛА «Фурия» Пресс-служба группировки «Центр» сообщила об уничтожении украинского БПЛА «Фурия» в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат «Фурия» и подавили артиллерийское подразделение ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в ходе боевого дежурства расчет зенитно-ракетного комплекса „Тор-М1“ группировки войск „Центр“ обнаружил и уничтожил беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины типа „Фурия“», — рассказал Савчук.

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Также в ходе контрбатарейной борьбы российская разведка выявила артиллерийские подразделения украинской армии. Все цели были поражены, заявил начальник пресс-центра.

Российские военнослужащие сорвали попытку украинских солдат прорвать линию фронта в районе Орехова в Запорожской области. Военные ВС РФ нанесли превентивный массированный удар по вскрытым позициям ВСУ, поразив места дислокации личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом.