Спецоперация 03 ноября 2022, 19:04 Российские войска могут уйти на левый берег Херсонской области — Стремоусов Замглавы ВГА Стремоусов: российские войска могут уйти на левый берег Херсонской области РИА "Новости"

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Российская армия, вероятно, переместится в левобережную часть Херсонской области. Такое предположение сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

«Люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег», — предупредил он.

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Стремоусов добавил, что власти региона продолжают работать над этим.

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Ранее замглавы ВГА спрогнозировал активацию боевых действий в Херсонской области в ближайшие полторы-две недели. Сейчас союзным силам удается отразить все атаки украинской армии. В данный момент на линии фронта в регионе нет большого скопления войск ВСУ, ситуация остается некритичной.

Ночью Вооруженные силы Украины обрушили на Херсон четыре ракеты РСЗО HIMARS, каждую из них перехватила система противовоздушной обороны. Сегодня днем в Херсоне вновь раздались взрывы, сработали системы ПВО. О пострадавших пока не сообщается.