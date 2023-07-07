07 июля 2023, 15:00
Российские войска ликвидировали группу украинских диверсантов в ЛНР
Минобороны сообщило о пресечении работы украинской ДРГ на Купянском направлении
Действующие на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск остановили работу украинской диверсионно-разведывательной группы в районе поселка Новоселовское Луганской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
На этом участке проведения специальной военной операции российские военные нанесли удары по позициям противника в районе сел Красное Первое, Синьковка, Масютовка и Тимковка.
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«Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки „Гиацинт-С“ и „Акация“, гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777», — заявил Конашенков.
Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск поразили 97 подразделений ВСУ на огневых позициях, а также нанесли удары по живой силе и военной технике в 114 районах проведения специальной военной операции.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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