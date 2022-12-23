23 декабря 2022, 16:46
Российские войска ликвидировали две артиллерийские системы М777 в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили 2 артиллерийские системы М777 в ДНР
Вооруженные силы России ликвидировали две артиллерийские системы М777 американского производства в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово ДНР уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США», — сказал он.
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Около населенного пункта Константиновка российские бойцы ликвидировали две украинские боемашины системы залпового огня «Град». Из них боевики ВСУ обстреливали города ДНР.
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В районе населенного пункта Орехово-Василевка истребители сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8 у Краматорска.
За минувшие сутки российские силы ликвидировали свыше 40 бойцов ВСУ и зарубежных наемников на Краснолиманском направлении. Украинские войска потеряли три боевые бронемашины и два пикапа. Также в Луганской Народной Республике ВС России ликвидировали две группы диверсантов ВСУ.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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