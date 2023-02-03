03 февраля 2023, 15:06
Российские войска ликвидировали два склада боеприпасов ВСУ в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили 2 склада боеприпасов ВСУ у Кураховки и Михайловки в ДНР
Бойцы российской армии уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков на ежедневном брифинге.
«В районах населенных пунктов Кураховка и Михайловка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», — сказал он.
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На Донецком направлении подразделения Южной группировки при наступлении заняли выгодные позиции. За сутки там ликвидировали до 40 бойцов ВСУ. Российские военные уничтожили гаубицу «Мста-Б» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.
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В районе населенного пункта Красноармейск ликвидировано хранилище топлива для украинской военной техники.
По данным Минобороны, подразделения российской армии уничтожили принадлежащую ВСУ пусковую установку ракет «Точка-У» в ДНР.
Минобороны РФ
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ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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