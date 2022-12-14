Важное 14 декабря 2022, 15:08 Российские войска ликвидировали до 100 украинских боевиков на Купянском направлении Минобороны: российские силы уничтожили до 100 военных ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России уничтожили до 100 украинских боевиков на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом 14 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

По его словам, на Купянском направлении артиллерия ударила по скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

Реклама

«Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов», — сказал он.

Реклама

Российские военнослужащие ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Конашенков отметил, что украинские силы потеряли до 60 бойцов.

Также ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Краматорске в ДНР. Там боевики хранили порядка двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов разного калибра. В районе Краматорска силы поразили пункт управления оперативно-тактической группировки украинских войск «Лиман».